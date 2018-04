Evento discute jornalismo literário O Senac São Paulo e o site Jornalirismo promovem hoje, das 19 h às 22h30, debate sobre literatura e jornalismo com a presença dos jornalistas Pedro Bial, do editor-executivo do Estado Daniel Piza, de Eliane Brum, Sérgio Vilas Boas e Allan da Rosa. O evento, aberto (para se inscrever é necessário levar um quilo de alimento não-perecível), será realizado na unidade Senac Lapa (Rua Faustolo, 1.347). A proposta do debate, que apresenta o curso de jornalismo literário do Senac, é discutir o uso de técnicas de literatura na elaboração de ensaios jornalísticos. Mais informações pelo tel. 3475-2200 ou pelo e-mail lapascipiao@sp.senac.br.