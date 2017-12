Evento celebra o Movimento Popular de Arte A Fundação Tide Setubal promove hoje, das 19 às 23 horas, um reencontro de alguns dos artistas fundadores do Movimento Popular de Arte (MPA), que comemora 30 anos de existência. MPA 30 Anos na Visão de 5 Artistas vai possibilitar o encontro do público com os criadores Akira Yamasaki, Raberuan, Edvaldo Santana, Sacha Arcanjo e Zulu de Arrebata, para uma noite de poesia, música, exibição de vídeos e bate-papo. O evento ocorre no mesmo local onde nasceu o MPA, na década de 70: CDC Tide Setubal, em São Miguel Paulista (Rua Mário Dallari, 170, Jardim São Vicente, telefone 6297-5969). A entrada é franca.