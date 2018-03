Euclides EM FOCO Paraty vai abrigar, além das mesas principais da Flip, uma programação paralela de idêntica qualidade. Como a que vai ocupar a Casa da Cultura, no centro histórico da cidade. Para sábado, por exemplo, às 15h30, está marcado um debate sobre Euclides da Cunha (1866-1909). No ano do centenário de sua morte, o encontro, organizado pelo Estado, homenageia o escritor, autor de Os Sertões. Sua obra literária e jornalística será discutida pelos críticos Walnice Nogueira Galvão e Francisco Foot Hardman, além de Milton Hatoum, escritor e cronista do Caderno 2. A mediação será de Daniel Piza, editor executivo do Estado que, em abril deste ano, trilhou o mesmo caminho percorrido por Euclides na Amazônia, no início do século 20. Um pouco mais cedo, às 10h30, o jornalista americano Jon Lee Anderson relatará sua experiência como correspondente de guerra. E, no domingo, serão exibidos filmes inspirados nas obras de Oswald de Andrade (Os Condenados), Domingos Oliveira (Separações) e Clarice Lispector (De Corpo Inteiro).