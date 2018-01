EUA devolvem ao Peru obras de arte roubadas de igreja

Autoridades dos Estados Unidos devolveram ao governo do Peru duas pinturas da era colonial roubadas, em uma cerimônia de repatriamento no Museu de Arte de San Antonio, na quarta-feira.

As pinturas do século 18 foram furtadas do altar de uma igreja peruana em 2001 e vendidas anos depois por uma casa de leilão do Estado do Texas a um colecionador particular. As imagens de São Vicente Ferrér e Santo Antônio Abade foram estimadas em cerca de 10 mil dólares cada.

