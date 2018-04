''''Eu não agüento mais a avalanche de super-heróis'''' O cineasta Paulo Morelli nasceu em São Paulo, em 1956, e começou a fazer filmes super-8 aos 12. Nos anos 90, junto com Fernando Meirelles e Andrea Barata Ribeiro, abriu a produtora O2 Filmes e depois de muitos comerciais lançou seu primeiro curta, Lápide, que ganhou o prêmio de melhor filme em quatro festivais: Havana, Los Angeles, Rio e São Paulo. Dirigiu dois longas, O Preço da Paz e Viva Voz. Depois passou a se dedicar à série Cidade dos Homens e em 2006, filmou o longa Cidade dos Homens no Rio, que será lançado este mês . Que filme você mais revê? Magnólia, que foi dirigido por Paul Thomas Anderson. Que filme após revisto ficou melhor? Ladrões de Bicicletas, de Vittorio de Sica. Pensei que tivesse envelhecido, mas não, estava lá a sua tristeza e sua humanidade. Comovente. Um filme surpreendente, ou seja, bom e pelo qual você não dava nada. Coisas Belas e Sujas, sob a direção de Stephen Frears. Qual foi o filme que revolucionou a sua maneira de ver o mundo? Além da Linha Vermelha, de Terrence Malick. Guerra com filosofia. A brutalidade e o humanismo. Cite um filme que você acha que deve ser muito bom, mas que nunca viu. Nenhum a Menos, que é dirigido por Zhang Yimou. Cite um filme cuja continuação foi melhor do que a primeira versão. Kill Bill 2. No clímax, em vez de mais um exagero de violência, uma longa conversa. Você pode citar um filme do qual mudaria o final? Por quê? A Guerra dos Mundos, do Spielberg. O final é um caso de Deus ex-machina dos mais gritantes e isso, em termos de dramaturgia, é um crime punido com 20 chibatadas. Qual o filme dos últimos dez anos que mais o marcou? Se mais de um, você poderia citar quais são? 21 Gramas; Encontros e Desencontros; Cidade de Deus; Cortina de Fumaça; A Criança; Cinema, Aspirinas e Urubus; Adaptação; Forrest Gump; Beleza Americana; O Informante. Oscar ou Cannes? Cannes. A busca da arte, sutileza e qualidade. Qual ator (ou atriz) o leva ao cinema, seja qual for o filme? Sean Penn. Que filme (ou filmes) festejado pela crítica você detestou? Homem Aranha 3 chegou a ser, se não festejado, elogiado e respeitado pela crítica. Mas é um dos filmes mais toscos, remendados e com desconexos ajuntamentos de temas e personagens. Um horror que fez mais de 6 milhões de espectadores... vá entender. De qual filme (ou filmes), demolido pela crítica, você gostou? Cidade de Deus. Parte da crítica apenas, é verdade, mas foi um ataque forte. Quais os piores clichês do cinema? E os clichês indispensáveis? O herói sobre-humano que tem que salvar o mundo como o conhecemos. Não agüento mais essa avalanche de super-heróis que tem infestado o cinema mundial. Isso infantiliza o cinema, mas talvez aconteça porque o público adolescente dos cinemas de shopping precise passar por essa experiência. Se é verdade que o cinema é, de certa maneira, o subconsciente da civilização, a nossa está no início da puberdade. Difícil imaginar um clichê que valha a pena, é uma contradição em termos. Ou vale a pena e não é clichê, ou é um clichê e não vale a pena. Você lembra qual foi o primeiro filme que você viu no cinema? As Grandes Aventuras do Capitão Grant. No cine Astor, início dos anos 60. Disney na veia. Que filme você gostaria de ter feito? Terra de Ninguém, de Danis Tanovic. Um único dia numa trincheira da Bósnia, povos irmãos com ódio irracional e irreconciliável. Que ator que você gostaria que interpretasse você em um filme sobre a sua vida? Selton Mello. Ele é muito mais jovem que eu, mas eu me sentiria honrado. Qual final feliz foi o mais feliz que você já viu no cinema até hoje? Acho interessante o final feliz e dramático ao mesmo tempo. Por exemplo, no Match Point de Woody Allen, em que o personagem ganha o que queria (ascensão social) e ao mesmo tempo perde algo vital (sua humanidade). Finais irônicos são mais amplos e humanos do que apenas um final feliz ou triste. Qual o diretor de quem você gosta até em filmes ruins? Woody Allen, um dos mais criativos diretores em atividade. Produz tanto que, às vezes, não acerta na mosca, mas sempre no alvo. Qual é o filme brasileiro que você acha que merece o Oscar? O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias. É incrivelmente sincero e comovente. O melhor filme feito de um livro; e a pior adaptação de um livro? Cidade de Deus, adaptação do livro de Paulo Lins com roteiro engenhoso de Braulio Mantovani . Há um ator ou atriz que você sempre acompanha, esteja ele num filme de um grande diretor ou num filme de ''''carregação''''? Acho o George Clooney um cara inteligente e com um bom humor sarcástico que o leva tanto a um caipira dos irmãos Coen, como a uma comédia romântica ou a uma emotiva direção sobre a história da TV e o senado americano no Boa Noite, Boa Sorte. Ou então, ele se transforma num homem gordo num dos mais complexos e intrincados filmes sobre a indústria do petróleo, em Syriana. Que filmes, em sua opinião, conseguem o milagre de somar reflexão e entretenimento? O Auto da Compadecida; Além da Linha Vermelha; A Lista de Schindler. Você gosta de programas arriscados: um filme trash, um filme bizarro, um melodrama descabelado? Filmes estranhos tipo Stalker (Tarkovsky); Providence (Alain Resnais); Cidade dos Sonhos (David Lynch); Pi (Darren Aronofsky).