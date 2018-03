Estudo vê classe média como uma constelação Executivos, pequenos empresários, funcionários públicos, professores, etc., todos eles podem ser classificados dentro de um segmento - o das classes médias. Essa expressão, diferentemente de outras classificações como burguesia ou proletariado, não tem o poder de definir com precisão um grupo social. Constitui uma variedade grande, pode ser uma constelação de perfis sociais, alguns pouco nítidos, outros com identidades mais fortes. Professor de sociologia na universidade Paris VII Saint-Denis, Serge Bosc propõe um estudo sobre a sociologia das classes médias, um objeto de estudo cujas transformações socioeconômicas e culturais ele aborda, e que pode ter mergulhado numa crise.