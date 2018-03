Estudo traça perfil dos adolescentes americanos The Secret Lives of Boys Malina Saval Basic Books 262 págs., R$ 88,30 Segundo o ficcionista norte-americano Blake Nelson, The Secret Lives of Boys - Inside The Raw Emotional World of Male Teens é um exame fascinante e extenso sobre um dos segmentos sociais mais misteriosos: os adolescentes do sexo masculino. Colaboradora de publicações como Variety e Los Angeles Times, a ensaísta Malina Saval oferece um texto que revela a diversidade desses jovens e o modo como eles pensam, sonham e vivem. Ela começou por tentar responder a perguntas básicas como "Quem são esses garotos?" e "O que eles pensam sobre si mesmos?" Para realizar o seu trabalho, Malina atravessou os Estados Unidos, entrevistando adolescentes de diferentes culturas e origens socioeconômicas.