Estudo sobre os padrões geométricos da arte do islã O Simbolismo dos Padrões Geométricos da Arte Islâmica Sylvia Leite Ateliê, 184 págs., R$ 38 A jornalista Sylvia Leite empreende uma viagem pelos terrenos da cosmologia, da geometria, do simbolismo e da língua árabe para mostrar como a arte geométrica do islã é a um só tempo mística e sensual. Ela recria neste mundo outros mundos e traduz uma cosmovisão que não foi limitada ainda pelo racionalismo derivado do iluminismo. A percepção do geometria na arte islâmica não enquadra o homem nos limites da história; ele é pensado para além dessa restrição. Sylvia aborda uma das facetas da cultura plural da civilização árabe, que produziu grandes obras em vários ramos do saber, que podem ser interligados, como no caso do rico diálogo entre a língua árabe e os padrões geométricos.