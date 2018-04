Estudo revela artista preocupado com questões políticas

"Ingênuo", "inocente útil". Estes são apenas dois dos adjetivos com os quais Leonard Bernstein foi obrigado a conviver. Tudo porque, tanto no pódio como no dia a dia, esse músico genial não se limitou à sua arte. Desobedeceu à máxima do "cada macaco no seu galho" e interveio em todos os grandes acontecimentos políticos e sociais de sua época. Os conservadores jamais perdoaram as inclinações esquerdistas de Bernstein. E transformaram sua figura pública numa espécie de "idiot savant", um ser humano imbecil que só era fantástico numa coisa: a música. O direto mais potente foi desferido pelo jornalista e escritor Tom Wolfe, em junho de 1966, quando escreveu um artigo chamando Bernstein de "radical chic". Nele, contava a recepção oferecida aos Panteras Negras em seu apartamento na Park Avenue. O objetivo era arrecadar fundos para pagar advogados a fim de tirar da prisão integrantes do mais agressivo representante dos movimentos negros dos anos 60. A pejorativa expressão colou de vez em Bernstein. Recém-lançado nos EUA, Leonard Bernstein: The Political Life of an American Musician (A Vida Política de um Músico Americano), de Barry Seldes, Universidade da Califórnia, mostra que Lenny foi politicamente articulado; e que os governantes viram nele um "perigoso esquerdista". Isso antes até da caça às bruxas, promovida pelo senador McCarthy nos anos 40/50. Tudo isso vem à tona pela primeira vez graças à excelente garimpagem feita por Seldes, que teve acesso ao Dossiê Bernstein do FBI e escreveu um livro que nos mostra um novo Bernstein, enfatizando a ação sistemática do governo para desqualificá-lo. A tática era ridicularizar tudo que ele fizesse fora do pódio. A suculenta pasta do FBI foi aberta por J. Edgar Hoover, que se tornaria o mais célebre comandante do órgão, em 1939, quando, ainda estudante em Harvard, Bernstein promoveu uma execução, no campus da universidade, da ópera Craddle Will Rock, do compositor de esquerda Marc Blitzstein. Depois de defender com unhas e dentes Hanns Eisler, o parceiro de Brecht nos tribunais macarthistas, Lenny ganhou a hostilidade eterna da gestão Eisenhower. Nos anos 50, quando regia a Filarmônica de Nova York, teve até o passaporte confiscado pelo governo por declarações contra a Guerra Fria. Teve que assinar uma "humilhante declaração juramentada de que não pertencia aos quadros do Partido Comunista" para tê-lo de volta em 1953. Hoover, botou arapongas na cola de Bernstein porque tinha certeza de apanhá-lo em falso testemunho. Em maio de 1959, o presidente Eisenhower foi obrigado a apertar a mão de Bernstein na inauguração do Lincoln Center. De igual modo, teve que engolir o maestro como maior garoto-propaganda do país na Guerra Fria cultural: ele e sua Filarmônica de Nova York fizeram em agosto daquele ano uma turnê pela Europa e pela União Soviética. Lenny queria levar West Side Story, mas o Departamento de Estado não permitiu. Seldes escreveu uma obra essencial, que deve ser lida por todos os músicos profissionais. Eles precisam entender que não se pode pautar uma carreira profissional digna lambendo as botas do poderoso da cultura de plantão. Escreve Seldes: "Ele não encontrou um meio de expressar em suas composições de teatro musical sua profunda reflexão sobre as crises de seu tempo. Expressou isso no pódio, revivendo e batalhando incansavelmente pela música de Mahler. Para Bernstein, a música de Mahler refletia as águas profundas da crise e da tragédia. Bernstein encontrou em Mahler um homem na encruzilhada da política e da cultura. Bernstein viu em Mahler um profeta da catástrofe; seus ensaios e livros indicam que ele também se sentia assim."