Estudo da arte popular é tema de debate A fotógrafa Maureen Bisilliat e a colecionadora Vilma Eid são as convidadas da estreia do projeto Encontros com a Arte Popular, hoje, às 19h30, na Galeria Pontes. Elas falarão sobre a experiência de garimpar objetos de arte popular Brasil afora. Hoje também se dedicando ao vídeo, Maureen apresentará dois filmes que produziu recentemente, Última Viagem, que documenta uma viagem ao Vale do Jequitinhonha, e Do Tamanho do Brasil, uma entrevista com a designer pernambucana Janete Costa, que morreu no ano passado. O evento é gratuito. A galeria fica na Rua Minas Gerais, 80, Higienópolis, tel: (11) 3129-4218.