Estreia último trabalho de Reinaldo Maia No dia 17 de abril morreu de enfarte o dramaturgo, ator e diretor Reinado Maia, um dos fundadores do grupo Folias. Ele dirigia Ceci Beijou Peri, e Aí José? Em sua homenagem, seus assistentes Gisele Valeri e Fábio Takeo tomaram a frente do trabalho sem mudar a linha de direção. Solo interpretado por Fernando Nitsch, a dramaturgia tem como referência o livro Raízes de Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, e traça paralelos entre a escravidão negra no Brasil Império e as relações de trabalho nos dias de hoje. Ceci Beijou Peri estreia hoje, às 21 h, no Ágora, que fica na Rua Rui Barbosa, 672, tel. 3284-0290. O ingresso custa R$ 20.