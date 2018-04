Estreia hoje reality show do Fiz TV Começa hoje, às 23h45, o TV Noir Desafia, reality show do Fiz TV, que confinou oito produtores de vídeo em um hotel para que eles criassem um vídeo de ficção em apenas três dias. Eles contaram com toda a estrutura de um estúdio profissional. O material será analisado por um júri, formado pelo diretor de fotografia Carlos Ebert, a roteirista Anna Muylaert e o diretor Paulo Morelli. O vencedor ganhará pontos dentro do www.fiztv.com.br. O programa, apresentado por Fábio Basso Montanari, terá dez episódios semanais.