Estreantes têm mimos exclusivos Os transatlânticos Opera (da MSC), Costa Magica (da Costa Cruzeiros) e Zenith (da CVC), estreantes em águas brasileiras, são alguns dos destaques da temporada. Muito procurado entre 2000 e 2002, o Splendour of the Seas, da Royal Caribbean, também estará de volta com sua estrutura gigantesca, que o torna um resort flutuante. De olho no pouco explorado setor de cruzeiros de luxo no Brasil, a Sun & Sea trará o Azamara Journey, uma das mais exclusivas embarcações a navegar na costa nacional neste ano. Entre as sofisticações a bordo, estão serviço de mordomo e degustação de vinho na adega. Pelo menos outros cinco navios internacionais devem fazer escalas no País, permitindo que, em uma só viagem, se conheça praias brasileiras e estrangeiras. Com o crescimento do setor, as opções de viagens aumentaram. "Antes as pessoas achavam que viajar de navio era caro, luxuoso, só para velhos. Mas a diversificação de pacotes abriu o mercado para um público mais jovem", diz o presidente da Abremar, Eduardo Nascimento. Este ano haverá pelo menos dez minicruzeiros, de dois a três dias e valor acessível - a partir de US$ 300 por pessoa -, e roteiros temáticos. O sucesso é tanto que a Costa tem 45% das vagas preenchidas e a CVC deve ter, este mês, 50% dos pacotes vendidos.