Estômago vence em Punta Del Este O filme brasileiro Estômago, de Marcos Jorge, foi o vencedor do Festival Internacional de Cinema de Punta Del Este. João Miguel, que participa da produção, também recebeu o prêmio de melhor ator. "Para mim é muito importante ver que o público iberoamericano gosta de Estômago e estou feliz que o júri tenha compreendido as intenções do filme", disse o diretor. Estômago narra história da ascensão e queda de um cozinheiro, alegoria para uma discussão sobre a distância entre as classes sociais no Brasil. João Miguel recebeu o prêmio de melhor ator pela atuação em dois filmes - além de Estômago, Mutum, de Sandra Kogut.