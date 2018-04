Estilo francês fez a festa no lounge do ''Estado'' Escritas ou recitadas, palavras e expressões em francês davam as boas-vindas ao visitante, no corredor que conduzia ao lounge do Grupo Estado. Funcionavam como uma preparação para outras surpresas no interior do espaço: um mobiliário de peças com referências francesas (o que chamou a atenção de compradores em potencial) e uma Torre Eiffel toda iluminada com pequenos flashes reforçaram o ambiente inspirado no Ano da França no Brasil, tema da 27ª SPFW. Projetado pelos arquitetos Conrado Heck e Rodrigo Briareu, da A2 Arquitetura, e patrocinado pela Oi, o lounge agradou em cheio aos cerca de 2.400 convidados que passaram pelo QG do Grupo durante os seis dias do evento. As já tradicionais pizzas da 1900 reabasteceram as energias de quem fez uma pausa no espaço exclusivo do Grupo Estado. E mesmo os convidados do lounge, sem acesso às salas de desfile, puderam acompanhar tudo por três aparelhos de televisão. Mais uma vez, o lounge do jornal foi um dos points mais frequentados no pavilhão da Bienal. Também foi o ponto de concentração dos profissionais do Estado, Jornal da Tarde, estadao.com.br, Limão e Rádio Eldorado. A rádio oficial da SPFW manteve um estúdio no local, de onde transmitiu a programação ao vivo, incluindo bate-papos com convidados como o DJ Zé Pedro, o estilista Ronaldo Fraga e o arquiteto Marcelo Rosenbaum.