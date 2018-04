Estepes deram certo

E não é que as soluções caseiras deram certo? No primeiro domingo em que SBT e Record se viram sem suas estrelas principais - Gugu, que foi para a Record, e Eliana, que foi para o SBT - as emissoras dançaram miudinho para manter a audiência média. E conseguiram. Apoiada em quadros de sucesso da atração, como o Jogo da Afinidade, Ana Hickmann segurou a onda no Tudo É Possível, da Record. O programa, que teve uns minutinhos a mais, registrou média de 8 pontos no horário, similar a alcançada nos tempos de Eliana. Vale citar que a loira da vez teve uma forcinha extra: Ivete Sangalo fez uma longa participação no programa, garantindo os picos de audiência da atração. No SBT, Celso Portiolli, que assumiu a vaga deixada por Gugu no Domingo Legal, também não ficou atrás. Recheado de material gravado, o programa registrou média de 8 pontos no horário, mantendo a segunda colocação em ibope. Gugu registrava no horário média de 10 pontos. A ordem no SBT é manter o Domingo Legal no ar até a estreia de Eliana, em setembro. Já o Tudo É Possível deve ficar até o final do ano.