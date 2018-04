Este, sim, valia o Oscar para Scorsese Martin Scorsese ganhou o Oscar de melhor filme e direção deste ano, por Os Infiltrados. Não merecia. Foi um prêmio de carreira, que Hollywood atribuiu a ele para se redimir das vezes em que deixou de premiá-lo. Basta comparar com Touro Indomável, hoje às 22 h, no Telecine Cult. Robert De Niro é poderoso como o pugilista Jake La Motta, que se destrói, obcecado pelo ciúme. Scorsese não deixa de ter feito aqui o seu Otelo, mas o curioso é que Iago é o próprio La Motta, que não precisa de ninguém para alimentar sua paranóia. Este, sim, seria um belo prêmio para Scorsese, mas a academia preferiu premiar Gente como a Gente, de Robert Redford (que não é ruim). As cenas de lutas são espetaculares. De Niro e a montadora Thelma Schoonmaker receberam Oscars merecidos.