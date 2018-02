Este é o último ano do curso de J.C. Serroni Estão abertas até o dia 31 as inscrições para o Curso de Cenografia ministrado por J.C. Serroni no Espaço Cenográfico, um laboratório de pesquisa na área de cenografia que já formou cerca de 150 profissionais. O curso tem a duração de pelo menos 6 meses. No ano passado, o Espaço Cenográfico completou 10 anos. Por conta das dificuldades (não existe patrocínio), este será o último curso. Serroni é um dos maiores nomes da cenografia brasileira atualmente. Em agosto, ele vai coordenar o curso oferecido pelo Centro de Formação das Artes do Palco, da Escola da Praça. Mais informações no www.espacocenografico.com.br.