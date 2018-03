Este é o nosso tempo Data estelar: Mercúrio em sextil com Júpiter e conjunção com Urano; a Lua míngua em Escorpião. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade pressente que é necessário mais rigor para que o espírito se preserve, já que sem este a competência e responsabilidade de todas as atividades humanas se perde, trazendo sérios danos à vida prática. Porque, quando se perde o respeito pelo pensamento e o espírito deixa de guiar os passos humanos, muito rapidamente todas as máquinas, conduzidas por humanos deixam de funcionar direito, sobrevindo o caos. Entretanto, a busca de maior rigor é contraditória ao próprio espírito, que é livre, e que por isso luta arrazoadamente para se distanciar de influências autoritárias, mas também, ao mesmo tempo, precisa de uma nova autoridade que faça ressuscitar o frescor espiritual. Onde encontrar? Este é o nosso tempo. Astral ÁRIES 21-3 a 20-4 Muita coisa precisa ser repensada até as últimas conseqüências, da forma mais sincera possível, radicalmente sincera. Isso significa fazer os devidos reconhecimentos a respeito de sua verdadeira participação nos eventos e relacionamentos. TOURO 21-4 a 20-5 Esprema sua mente e coração para que ambos destilem idéias e ideais que sirvam ao propósito de tornar a convivência humana melhor e mais feliz. A felicidade pessoal e particular depende inteiramente desse primeiro e importante passo. GÊMEOS 21-5 a 20-6 O medo paralisa, mas o medo também pode ser um trampolim que sua alma use para ganhar impulso e ir mais longe ainda. Tudo depende da decisão que você tomar, tudo depende da forma com que você, livremente, encarar a mesma situação. CÂNCER 21-6 a 21-7 É raro ter a oportunidade de expor idéias e as pessoas concordarem prontamente com elas, dispondo-se a ajudar a realizá-las. Por ser rara uma condição dessas, é imprescindível aproveitá-la ao máximo possível, intensamente. LEÃO 22-7 a 22-8 Em momentos como o atual, em que tudo parece ficar fora de controle, alguém tem de manter a cabeça no devido lugar, abstendo-se de fazer drama em cima das circunstâncias, e ajudando com isso a que outras pessoas se acalmem também. VIRGEM 23-8 a 22-9 Trabalhe você com a certeza de que toda prosperidade deverá resultar de bons relacionamentos. Mas não porque estes seriam construídos em torno de interesses materiais, e sim porque as pessoas tenham desenvolvido laços de cooperação mútua. LIBRA 23-9 a 22-10 Proteger-se dos perigos e antecipar-se às dificuldades é um exercício aparentemente sensato. Porém, sob uma ótica mais analítica, logo se perceberia que assim se gasta todo o tempo que poderia ser destinado a empreendimentos maiores. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A alegria vem junto a milhares de possibilidades, e por ser essa alegria virtuosa, é importante fazer o possível para que não se pulverize em caminhos acessórios, que não levariam a nada. Concentre-se no que realmente importa. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Normalmente, sua alma preferiria andar pela trilha da aventura, arriscando-se o máximo possível, satisfazendo a sede de velocidade e adrenalina. O tempo atual é diferente, é propício você se proteger e andar pelo caminho seguro. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 É tempo de ampliar o horizonte, e por isso não é necessário, como normalmente seria, você se concentrar de forma firme e forte em algum objetivo em especial. Por enquanto é propício distrair-se com muitos assuntos ao mesmo tempo. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Você não precisa ser coerente, você não precisa explicar o inexplicável, você não precisa argumentar, o que você precisa é selar seus lábios durante um tempo para não cair na tentação de se explicar, e fazer, simplesmente fazer. PEIXES 20-2 a 20-3 Neste momento, é a sua alma a que deve instaurar regras que visem a organizar melhor os grupos de pessoas com que trabalhe ou conviva. Ante essa situação, você enfrentará resistências e oposições, mas é necessário persistir no caminho.