Estátuas de super-heróis invadem templos budistas da Tailândia

Com a missão de resgatar a atenção para os templos budistas tailandeses, os super-heróis chegaram ao país sob forma de imensas estátuas dos ícones de histórias em quadrinhos e robôs de brinquedo, usadas para entreter as crianças enquanto seus pais consomem.

Ao invés de Budas tradicionais ou criaturas míticas que decoram a maioria dos mosteiros do país, o templo de Wat Ta Kien, em Bangcoc, possui três robôs dos Transformers em sua entrada.

As criaturas enormes e intrigantes, feitas em metal e pintadas com as cores laranja, amarelo e azul, "não têm um propósito espiritual", explica o monge Pra Vichien.

"São para as crianças não ficaram entediadas enquanto visitam o templo com seus pais", diz ele.

Outros templos estão seguindo o mesmo exemplo, e adquirindo estátuas para atrair visitantes e continuar mantendo sua economia por meio de doações.

Ao menos quatro templos budistas e um centro de meditação compraram estátuas de super-heróis, afirma Pairoj Thanomwong, artista tailandês responsável por oficinas nas quais esses personagens do mundo da ficcção científica são feitos.

As grandes estátuas - com aproximadamente sete a oito metros de altura - podem ser vendidas por milhares de dólares, conta o artista.

Essa fábrica também vende sua produção para restaurantes locais e bares, mas seus maiores consumidores são da Europa, onde cerca de 80% das vendas cruzam o oceano para chegar aos clientes que se interessaram pelas estátuas por meio das redes sociais.

Pairoj começou sua produção com personagens tradicionais de desenhos em quadrinhos, mas logo incluiu em sua lista de produtos móveis e cadeiras, até mesmo réplicas luxuosas de carros e motocicletas.

Aproximadamente 90% dos produtos são feitos em metal reciclado, um material que auxilia no corte de gastos e que também permite que cada peça seja única.

Os gostos mudaram rapidamente desde que ele entrou para o mercado, ressalta ele.

"Nos últimos 10 anos, as pessoas gostavam de personagens como os de Aliens vs. Predador, e agora adoram Transformers".