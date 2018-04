Estar no mundo, ser do mundo

Data estelar: Sol e Netuno em oposição, Vênus e Saturno em conjunção, a Lua será vazia das 9h58 de hoje até as 7h43 de amanhã. Enquanto isso, aqui na nave Terra é propício que nossa humanidade medianamente sensível, aquela que percebe a onda irreversível de transformação deste mundo decadente num outro, maior e melhor, aproveite o período de Lua vazia de hoje para se exercitar na arte da despreocupação, pois longos, sinuosos e trabalhosos tempos vêm por aí, sendo melhor que se mantenha a alma o mais despreocupada e leve possível, de modo que tudo corra da melhor forma possível. Evidentemente, como sexta-feira é dia de produzir e de ajustar-se à agenda cultural, será necessária uma dose maior de criatividade para estar no mundo, sem no entanto ser deste mundo. É isso aí, considere que você está neste mundo, mas que você não é deste mundo, e sim de um maior e melhor. ÁRIES 21-3 a 20-4 Nem tudo poderá ser posto às claras, do jeito que o momento atual comportaria. Porém, faça o que der, e o resto protele até que as coisas se acalmem o suficiente, de modo que o surgimento da verdade cumpra sua função libertadora. TOURO 21-4 a 20-5 Você já conseguiu reconhecer que é impossível chegar lá com seus recursos particulares, e que a necessidade de estabelecer vínculos de cooperação chegou para ficar. Por isso, ainda que seja difícil, teça a malha de relacionamentos. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Para que explicar tudo que você pretende fazer? Pense bem antes de empreender uma conversa assim, pois é possível estragar o que ainda nem sequer começou a acontecer, comunicando planos sem estarem devidamente organizados. CÂNCER 21-6 a 21-7 Aja da forma mais desapegada possível, concentrando-se na ação propriamente dita, já que, se você continuar agindo sempre pensando no fruto da ação, tudo se complicará. Agir de forma desapegada não é fácil, mas absolutamente necessário. LEÃO 22-7 a 22-8 A tensão produz hábito, pois, quando termina, parece que a alma sente saudade dela, mesmo tendo lutado ferozmente para superá-la. Por isso, e tendo em conta esta realidade, cuide para não precipitar uma nova tensão por pura saudade desta. VIRGEM 23-8 a 22-9 Os segredos precisam permanecer assim mesmo, em segredo, pois ninguém seria capaz de compreender a natureza e intensidade de seus sentimentos. É imprescindível que sua alma se faça amiga da solidão, pois é nela que você encontrará refúgio. LIBRA 23-9 a 22-10 Por enquanto, as pessoas continuarão tendo uma atuação negativa no seu processo de reorganização, pois a ajuda que oferecem vem na forma de críticas e opiniões descabidas, todas mascaradas com ares de perícia. Assim não dá, não é mesmo? ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Alguém disse para você, um dia, que seria fácil realizar sonhos? Se por acaso alguém afirmou, ou estava louco, ou pretendia iludir você com fantasias irrealizáveis. Realizar sonhos é como fazer passar camelos pelo buraco da agulha. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Será impossível decolar carregando tanto peso. Antes de mais nada, você deve aliviar sua alma, conversando tudo que precisa ser posto às claras, limpando a área emocional de sentimentos negativos e, principalmente, organizando a rotina. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 As moléstias que não podem ser solucionadas não requerem mais informações ou esclarecimentos, precisam ser arquivadas na prateleira de assuntos difíceis de resolver, os quais, por isso, precisarão ser atendidos no futuro. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Ouça tudo, elogios e reclamações, vaias e aplausos, acolha tudo em seu coração esboçando a mínima reação possível, pois este é o seu momento de permitir que outras pessoas conduzam a realidade, evitando ao máximo impor sua vontade em particular. PEIXES 20-2 a 20-3 Um futuro mais claro será visível a partir do momento em que você incluir em seu ritmo cotidiano exercícios de esclarecimento mental e emocional, pois, com a alma esclarecida, aquele futuro claro e luminoso se tornará uma realidade.