'Estado' concorre a prêmio da Associação Brasileira de Críticos de Arte

A Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) divulgou nesta segunda-feira, 16, os nomes indicados aos prêmios a artistas visuais, curadores, críticos, autores e instituições culturais. O Caderno 2 do Estado foi indicado na categoria de difusão das artes visuais na mídia. O objetivo dos prêmios é reconhecer aqueles que "mais contribuíram para a cultura nacional em 2014, segundo avaliação dos membros da ABCA". A abertura dos envelopes lacrados contendo os votos será realizada no MuBE – Museu Brasileiro da Escultura - em São Paulo, no dia 29 de abril.

Concorrem na mesma categoria de mídia a revista Select e o programa STARTE, da Globo News. Entre as outras categorias, estão artista de linguagem contemporânea (Ana Maria Pacheco, Sandra Cinto e Viga Gordilho), crítico pela trajetória (Lisette Lagnado, Maria José Justino e Mariza Bertoli) e melhor exposição (veja a lista completa abaixo).

Os prêmios são atribuídos pelo resultado da votação de cerca de 150 associados, em escala nacional, a partir das indicações que cada um envia para discussão e aprovação em Assembleia Geral da entidade (realizada, nesta edição, em 13 de março).

A Associação foi criada em 1949 e o sistema de premiação em 1978, para destacar exclusivamente as artes visuais. Atualmente, é presidida por Lisbeth Rebollo Gonçalves.

INDICAÇÕES

Prêmio Gonzaga Duque (crítico pela atuação durante o ano ou publicação - filiado)

Cauê Alves - ABCA SP

Felipe Chaimovich - ABCA SP

Sandra Makowiecky - ABCA SC

Prêmio Sérgio Milliet (autor por pesquisa publicada)

Alberto Cipiniuk pela publicação Design. O livro dos porquês. O campo do design compreendido como produção social. Rio de Janeiro: Editora da PUC: São Paulo: Editora Reflexão, 2014

José Roberto Teixeira Leite pela publicação João Turin: vida, obra, arte. Curitiba: Nossa Cultura, 2014

Percival Tirapeli pela publicação Arquitetura e Urbanismo no Vale do Paraíba: do colonial ao eclético. São Paulo: Editora UNESP, Edições SESC, 2014

Prêmio Mario Pedrosa (artista de linguagem contemporânea)

Ana Maria Pacheco

Sandra Cinto

Viga Gordilho

Prêmio Ciccillo Matarazzo (personalidade atuante no meio artístico)

Gaudêncio Fidelis

Marcelo Araújo

Sebastião Salgado

Prêmio Mário de Andrade (crítico pela trajetória)

Lisette Lagnado

Maria José Justino

Mariza Bertoli

Prêmio Clarival do Prado Valladares (artista pela trajetória)

Ana Maria Maiolino

Cildo Meireles

José Resende

Prêmio Maria Eugênia Franco (curadoria pela exposição)

Aline Figueiredo pela mostra Percurso. Museu de Cultura e Arte Popular da Universidade Federal do Mato Grosso, 2014

Clarissa Diniz e Rafael Cardoso pela mostra Do Valongo à Favela: imaginário e periferia, MAR - Museu de Arte do Rio, 2014

Helouise Costa pela mostra Hudinilson Junior: em torno de Narciso. Museu de Arte Contemporânea da USP – MAC-USP, 2014

Prêmio Rodrigo Mello Franco de Andrade (instituição pela programação e atividade no campo da arte)

Casa Daros - RJ

Fundação Iberê Camargo - RS

Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC) - SP

Prêmio Paulo Mendes de Almeida (melhor exposição)

Hans Hartung: oficina do gesto, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, 2014

João Turin - vida, obra, arte, Museu Oscar Niemeyer, Curitiba, 2014

Mira Schendel, Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo, 2014

Prêmio Antônio Bento (difusão das artes visuais na mídia)

Caderno 2 – O Estado de S. Paulo

Revista Select

STARTE – Globo News