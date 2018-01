Estação Cerro Castor fica perto do fim do mundo Uma estação de esqui nos confins do planeta. É que Cerro Castor fica pertinho da cidade mais austral do mundo, como é conhecida Ushuaia, a capital da Província da Terra do Fogo, na Argentina. O centro de esqui, a 26 quilômetros da cidade, está a apenas 195 metros acima do nível do mar com o cume a uma altura de 1.057 metros. São 23 pistas perfeitamente sinalizadas ao longo de 24 km e modernos meios de elevação. A maioria das pistas é homologada pela Federação Nacional de Esqui (FIS). Quem entende do esporte diz que é uma excelente área esquiável graças à qualidade da neve, que é puro pó. Conta com modernos meios de elevação, escola de esqui e snowboard, cafeterias na base e refúgios de montanha. A novidade da temporada é que o centro de esqui ganhou mais duas pistas no extremo sul da montanha. Também foi instalado um sistema de neve artificial na pista Halcón Peregrino. Já o Castor Ski Lodge foi ampliado. Ele é o único alojamento em Ushuaia que fica próximo das pistas. Quem passa a temporada de inverno na cidade pode aproveitar a neve por mais tempo: por causa da localização, ela é mais intensa. Sem contar os passeios de trenó pelos vales. Informações no site www.cerrocastor.com. ESTRUTURA Altitude base: 195 metros Número de pistas: 23 Meios de elevação: 6 Máquina de neve: sim Snowboard: sim Heliski: não