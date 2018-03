Está tudo na mente Data estelar: Plutão ingressa em Capricórnio; a Lua será Vazia das 10h34 de hoje até 3h15 de amanhã, horário de verão de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade dá firmes passos na direção de assumir o domínio da mente, porque é nessa dimensão que se constrói a realidade. Por isso mesmo é, também, que aqueles que manipulam as informações tentando roubar ou confundir a capacidade de raciocínio de nossa humanidade são os que mais caro pagarão pelo colapso da civilização atual. De forma impressionante e magnífica, enquanto esse colapso será motivo de celebração, leveza, confiança e progresso para muitos, aqueles poucos que de geração em geração se dedicaram a perturbar a capacidade de pensar de nossa humanidade encontrarão desgraça e a justa compensação pelo erro cometido. Uma coisa é certa: nada mais será como antes. Nunca mais! ÁRIES 21-3 a 20-4 A natureza dos ideais pelos quais você sacrifica seu tempo e energia determina a qualidade do caminho pelo qual você transita e, também, a natureza dos relacionamentos que vão sendo estabelecidos ao longo do destino. Qual é seu ideal? TOURO 21-4 a 20-5 Talvez não seja necessário gastar tanta energia com nervosismo, porque no fim as coisas vão se acertar, tendo as pessoas envolvidas de fazer algumas concessões. Ou seja, ninguém vai vencer por completo nem perder absolutamente. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Se você quiser prevenir situações que dêem vazão à raiva que as pessoas sentem, em vez de justificar-se por causa dos erros que tiver cometido, assuma a autoria e prometa o conserto. Isso vai aliviar imediatamente a situação. CÂNCER 21-6 a 21-7 Parece astuto atrapalhar o caminho alheio para assegurar o próprio, mas é burrice. Acontece que no mundo humano há um só caminho, o de todos os humanos, o qual fica fácil na mesma medida em que as pessoas colaborem umas com as outras. LEÃO 22-7 a 22-8 Se você quiser mesmo engajar-se em novos caminhos e relacionamentos, então terá de ter uma paciência a toda prova. Acontece que o mundo e as pessoas se agarram aos hábitos e costumes, resistindo a qualquer aceno de mudança. VIRGEM 23-8 a 22-9 Seria impossível solucionar problemas estruturais com medidas paliativas, isso apenas empurraria o assunto para o futuro. Com certeza, tal atitude pareceria aliviar, mas logo as coisas mostrariam sua verdadeira cara novamente. LIBRA 23-9 a 22-10 O meio ambiente próximo anda bastante alterado, o que se mostra através da aspereza das pessoas que você encontra diariamente. Esse tipo de ambiente afeta seu humor também, porque nenhum ser humano é uma ilha isolada no oceano da Vida. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Agora não é o melhor momento para colocar tudo às claras, porque não há nenhuma receptividade para esse tipo de atitude. Melhor será agüentar a confusão e ver como essa se resolve por si só. Muita presença de espírito! SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 A tensão cansa ao ponto de sua alma não ter mais vontade de preservar etiquetas e protocolos. Aos olhos do mundo, isso significa que você perderá as estribeiras e tomará atitudes agressivas. É melhor colocar limites nessa situação. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Seja indiferente a respeito da dificuldade de tomar uma atitu-de no momento atual, porque não se vai perder nada com isso. Pode ser difícil permanecer em silêncio perante as injustiças, mas isso não vai ser assim para sempre. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Esse estado latente de conflito silencioso se transformou, aos poucos, em guerra aberta. Porém, como as pessoas se envolveram demais no conflito esqueceram, também, o que as trouxe até essa situação. Por isso, ninguém resolve nada. PEIXES 20-2 a 20-3 Este é o momento em que sua alma é guiada pela vontade de mostrar serviço, manifestando eficiência. Por isso, este também é o momento de meditar a respeito dos verdadeiros resultados que o produto do seu trabalho traz ao mundo.