Esta é a história mais triste que já se ouviu O Bom Soldado Ford Madox Ford Tradução de José Rubens Siqueira 240 págs., R$ 34,90 Considerado pela crítica um dos romances mais marcantes da primeira metade do século 20, O Bom Soldado começa com esta frase: "Esta é a história mais triste que já ouvi." E uma das mais proféticas. Escrito entre 1913 e 1914, pouco antes da 1ª Guerra Mundial, Bom Soldado narra a história de John e Florence Dowell, norte-americanos em viagem pela Europa. Fala de perdas e frustrações, em que a paixão dá a mão ao engano. Autor de livros de ensaios, poesias e memórias, o inglês Ford Madox Ford (1873-1935) frequentou em Paris os mesmos círculos intelectuais de James Joyce, Ernest Hemingway e Gertrude Stein. Fundou o English Review, jornal literário no qual Joseph Conrad colaborava.