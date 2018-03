Esquina alugada O bairro dos Jardins está em festa. O imenso imóvel da esquina da Oscar Freire com Haddock Lobo, que está fechado há décadas, foi subitamente coberto de tapumes pretos. Aliás, ficou mais bonito coberto de tapumes do que do jeito que estava. Há um tempo, falou-se que a Artefacto queria o ponto para vender seus móveis de jardim. Mas a negociação foi atropelada por outro concorrente. Agora o bairro fala, com certeza, que trata-se da Cleusa Presentes. Que foi comprada, há algum tempo, por um empresário do comércio de material de construção. E que, na ânsia de ter sua loja na Oscar Freire, teria pago uma luva de R$ 5 milhões e pagará um aluguel de R$ 200 mil pelo ponto. Sorte do proprietário... Para enfrentar o novo concorrente, a Mickey Presentes já fala em reforma.