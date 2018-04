Enquanto isso, aqui na Terra a realidade e a ilusão provocam dores à nossa humanidade porque aparecem claramente. A decepção é amarga na boca, mas doce no ventre, porque liberta. O Universo e a própria vida se tornam sem sentido quando o mundo visível é desvinculado do mundo invisível, o que torna nossa civilização por inteiro sem sentido, porque ela foi construída em torno dessa cisão. Se nossa humanidade considera que seu caminho é um acaso fortuito, com um vazio depois do falecimento, ela empobrece e sua imaginação não serve para nada. Essa ilusão, no entanto, não existe e ainda que seja amarga a decepção, ela nos liberta dessa tolice instituída. Tudo vive, nossas vidas são vidas inseridas em vidas maiores, numa espiral infinita.

ÁRIES 21-3 a 20-4

As ações erradas terão de ser corrigidas minuciosamente, de modo que à medida que as coisas se complicarem, nada se acumule sem a devida solução. Em todo caminho ambicioso as coisas se complicam inevitavelmente.

TOURO 21-4 a 20-5

Tendo ou não as certezas que você busca, as decisões terão de ser tomadas mesmo assim. Dará tudo certo? Os resultados serão de acordo ao esperado? Seria impossível responder a essas perguntas antecipadamente.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

As pessoas sempre têm medo de ser emotivas demais e, por isso, preferem refugiar-se nos raciocínios lógicos, que elas acham mais seguros.

Porém, esse refúgio, dia mais, dia menos, se transforma em prisão.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Agora é um tempo bom para você manifestar seus melhores talentos. Você não precisa de situações novas para isso, apenas usar a condição atual para dar uma renovada no desempenho das tarefas cotidianas.

LEÃO 22-7 a 22-8

As coisas não acontecem, você acontece. Tenha isso sempre em mente, especialmente naquelas horas em que você tentar se convencer de não ter saída ou de ter sido sorte ou desgraça acontecer isso ou aquilo. Você acontece.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Desconfiar pareceria a atitude mais sensata, mas acontece que ela se transforma facilmente em vício e paranoia, sempre terminando no abuso de você levantar suspeitas infundadas e acreditar nelas, apesar da falta de provas.

LIBRA 23-9 a 22-10

As pessoas que por razões diversas condicionarem o relacionamento a ocultar informações são as que impõe limites a uma alma como a sua, em constante expansão no mundo social. Essas pessoas não estão certas.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Ante tudo, preserve a integridade de seus ideais e princípios, só isso garantirá que você chegue do outro lado das negociações sem nada que manche seu caminho para sempre. O restante será simples e pura conversa.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

As preocupações se alimentam de inúmeros argumentos, todos muito bem formulados e sensatos. Porém, na prática as coisas sempre se mostrarão diferentes da teoria, porque acontecem outras coisas que não foram imaginadas.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Os pensamentos preocupantes se alternam com os raivosos, criando um panorama mental que não é nem agradável nem produtivo. Melhor fazer o necessário para superar esse estado de coisas. Depois, tudo será fácil.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Há períodos calmos e pacíficos em todo relacionamento, mas estes são exceções, não porque nossa humanidade deva condenar-se a sofrer as penúrias de relacionar-se, mas porque ajustar as diferenças dá trabalho mesmo.

PEIXES 20-2 a 20-3

Nem sempre sua consciência acompanhará com clareza tudo que acontece nem tampouco as tarefas e papéis que deve exercer. Porém, lá virá em seu auxílio a intuição para informar de forma surpreendente o que deve ser feito.