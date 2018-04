Espinhosa relação de amizade

Candice Millard destaca, em O Rio da Dúvida, a forte impressão provocada pelo coronel Cândido Rondon em Theodore Roosevelt. Se inicialmente planejava comandar sozinho a expedição pelas terras desconhecidas do Brasil, o ex-presidente americano logo se curvou à obstinação do brasileiro. ''''Rondon não tolerava preguiça nem desobediência de quem quer que fosse do seu regimento'''', escreve ela. ''''No que diz respeito a seus soldados, adquirira a reputação de implacável.'''' Então com 48 anos, Rondon passara a metade da vida explorando a Amazônia e atravessara cerca de 22,5 mil quilômetros de território selvagem que não só não constava em nenhum mapa como era desconhecido da maioria das pessoas, com exceção dos povos indígenas que lá viviam. ''''Quando foi destacado para acompanhar Roosevelt em sua expedição, Rondon aceitara com reservas pois só participaria de um empreendimento científico sério'''', observa Candice, lembrando que a desconfiança do brasileiro era a de que participaria de um safári de caça para entreter o ex-presidente. Bastaram os dois se conhecerem para descobrir que ambos tinham a mesma ambição. E a grande aventura de suas vidas começou com uma prosaica pergunta feita por Lauro Müller, ministro das Relações Exteriores do Brasil, ao americano: ''''Coronel Roosevelt, por que o senhor não percorre um rio desconhecido?'''' Seria uma mudança nos planos originais e Rondon tinha consciência das dificuldades que enfrentariam, mas Roosevelt, apesar de todo o trágico histórico de expedições anteriores, acreditava ainda que seria a viagem que ofereceria sua ''''última chance de ser um garoto''''. Preocupados com o risco, assessores do ex-presidente alertaram-no que o Museum of National History esperava que ele seguisse seu projeto inicial, mas Roosevelt já estava seduzido. ''''Já vivi e desfrutei a vida tanto quanto qualquer outro homem que eu conheça; tive minha cota completa, e se for preciso que eu deixe meus ossos na América do Sul, estou plenamente pronto para isso'''', escreveu em seu diário, precioso item nas pesquisas de Candice Millard. A expedição de Roosevelt, iniciada a partir de sua saída dos Estados Unidos, começou em 18 de outubro de 1913 e passou por Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, até chegar ao Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai, último país visitado antes de retornar ao Brasil, entrando pelo Mato Grosso (veja trajeto no mapa). Na manhã de 12 de dezembro de 1913, um empertigado coronel Rondon aguardava a chegada de Roosevelt na junção dos rios Paraguai e Apa, na fronteira sudoeste do Brasil. Depois de quase dois meses na América do Sul, o ex-presidente finalmente podia dedicar-se à aguardada expedição no interior da Amazônia. ''''Eles logo chegariam ao Rio da Dúvida que hoje, mesmo passados diversos anos, continua impressionante, além de remoto e difícil de ser alcançado'''', comenta Candice que, na sua expedição, se valeu dos benefícios da tecnologia como um barco moderno, telefone conectado a satélite e um localizador GPS. Os problemas enfrentados pelos desbravadores logo surgiram, com uma fome crescente além da deterioração das condições das mulas e bois - a região era inóspita para animais de carga. Também os costumes dos povos civilizados já não eram bem aceitos, como a exigência do padre Zahm de ser carregado pelos índios. Para completar, logo chegou a temporada das pesadas chuvas. Em pouco tempo, começaram as deserções. À medida que a expedição avançava por barrancos de difícil acesso, a saúde dos participantes começava a declinar. Roosevelt logo foi acometido pela malária. Não bastasse isso, durante uma caminhada, bateu a canela na ponta aguçada de uma pedra, fazendo o sangue jorrar. Aos poucos, enquanto a expedição não conseguia evitar a perda de canoas, que se destroçavam em corredeiras, a saúde do ex-presidente piorava a cada dia até o momento em que ele decidiu que deveria ser deixado para trás, para o bem dos outros sobreviventes. ''''Foi o momento em que Kermit assumiu o comando e decidiu que o pai não seria abandonado à morte'''', escreve Candice que, ao longo das pesquisas, desenvolveu especial encanto pelo estranho filho de Theodore Roosevelt. Assim como o pai, Kermit era um desbravador - fluente em seis línguas e sempre disponível para qualquer tipo de aventura, ele abandonou a família ainda jovem para trabalhar na América do Sul. ''''Era difícil imaginar que um jovem com tal espírito fosse se transformar, anos depois, em um homem angustiado'''', comenta a pesquisadora, lembrando que, 30 anos depois dessa expedição, Kermit se suicidaria no Alasca. Para Candice, a inacreditável aventura vivida por aqueles homens não apenas revelou o embate contra a natureza hostil como ressaltou as diferenças culturais entre norte-americanos e brasileiros.