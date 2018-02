Especialista em roupa é eleita a menos elegante Ironias do mundinho fashion. Justamente a editora de moda da revista Vogue, Anna Wintour, saiu ?vencedora? da lista das mais malvestidas de 2008, tradicionalmente publicada pela Time em sua primeira edição de janeiro. Anna, autoridade em moda, retratada no livro e no filme O Diabo Veste Prada, encabeça a lista das deselegantes pelo "enorme" vestido Chanel que usou em um vernissage do Metropolitan, em Nova York. "Essa gente da moda adora parecer mais velha", justifica o texto da Time. E prossegue: "Aquele vestido parecia incrustado de fósseis de moluscos. É um Waterloo da história da moda contemporânea."