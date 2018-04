Especialista em Frida Kahlo, Patricia Mayayo participa de debate em São Paulo

Especialista na obra e história de Frida Kahlo, a pequisadora espanhola Patricia Mayayo participa nesta terça-feira, 1/12, de uma mesa redonda sobre a artista mexicana a ser realizada às 20 horas no Instituto Tomie Ohtake. O evento integra a programação que acompanha a exposição Frida Kahlo - Conexões Entre Mulheres Surrealistas no México, que fica em cartaz até 10 de janeiro de 2016 na instituição.

Mestre em História da Arte pela Case Western Reserve University (Ohio, EUA) e Doutora em História da Arte pela Universidad Autónoma de Madrid, Patricia Mayayo, autora do livro Frida Kahlo Contra el Mito (Madrid, Cátedra, 2008), vai falar sobre a pintora mexicana ao lado da coordenadora de pesquisa em arte contemporânea da Ação Educativa do Instituto Tomie Ohtake, Galciani Neves, e da socióloga da arte Ana Paula Simioni, docente do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. A historiadora espanhola construiu, afirma Galciani, uma pesquisa com reflexões sobre Frida Kahlo "para além dos traumas das doenças".

O debate tem entrada gratuita. O Instituto Tomie Ohtake está localizado na Av. Faria Lima, 201 (Entrada pela Rua Coropés, 88), no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Informações sobre o evento podem ser adquiridas pelo telefone (11) 2245-1937 ou pelo e-mail setoreducativo@instituto tomieohtake.org.br.