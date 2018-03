Especial lembra os 100 anos de Euclides O programa Observatório da Imprensa exibe hoje, às 22h40 pela Net (canal 4), Sky DirecTV (116) e TVA Digital (181), um especial sobre os 100 anos da morte do escritor Euclides da Cunha. O programa, apresentado por Alberto Dines, contará como foi a outra saga do autor que acompanhou o conflito de Canudos como enviado de O Estado de S. Paulo, pelo interior do País, desta vez na Amazônia, além do episódio de sua morte. O especial, de aproximadamente 50 minutos, traz entrevistas com o editor executivo do Estado, Daniel Piza, a professora Walnice Nogueira Galvão e o jornalista Roberto Pompeu de Toledo.