Especial de Fábio Júnior vai ao ar hoje Hoje, às 23 h, vai ao ar na Record o show Minhas Canções, do cantor Fábio Júnior. Gravado no Tom Brasil, em São Paulo, na platéia estavam Roberto Justus, Lucinha Lins, Karina Bacchi entre outros artistas. O show será a primeira produção da Record a ser exibida em alta definição (HDTV) e será transmitido com recursos de interatividade como fotos, curiosidades, quiz, letra de música e making of da gravação. Para ter acesso a esses recursos o telespectador precisará dispor do Set-top Box com o software ginga, que permite o acesso a aplicações interativas para a TV digital.