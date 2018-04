Espasmos Urbanos nos 10 anos da Cia. Artesãos A Cia. Artesãos do Corpo comemora, a partir deste fim de semana, 10 anos de histórias contadas com e sobre o movimento. O espetáculo Espasmos Urbanos abre a programação e será apresentado até domingo na Galeria Olido: em sete quadros, dividem-se algumas dezenas de perfis anônimos, cheios de violência e medo, solidão, paixão e culpa - todos retirados da vida real, bem do jeito que ela é. Nos dias 3 e 4, o grupo dirigido por Mirtes Calheiros vai apresentar Duas Mulheres com Sombrinhas Brancas no Lugar da Fábrica de Explosivos, inspirada no conto Cidades Invisíveis, de Italo Calvino. E nos dias 10 e 11, a peça dançada Esquina, nascida como intervenção urbana na janela do antigo estúdio da companhia no Centro, encerra a programação, ambas no teatro João Caetano. Fotos que percorrem a trajetória de uma década estarão expostas na Olido até o dia 30 de junho. Serviço Cia. Artesãos do Corpo Galeria Olido (139 lug.). Av. São João, 473, 3331-8399. Hoje a sáb., 20 h; dom., 19 h. Grátis Teatro João Caetano (436 lug.). Rua Borges Lagoa, 650, 5573-3774. Dias 10 e 11/6, 21 h. Grátis