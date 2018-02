Espanhas O fotógrafo Leonardo Kossoy inaugura hoje no espaço da Caixa Cultural na Avenida Paulista mostra com cerca de uma centena de imagens realizadas por ele na Espanha. O conjunto revela o caráter multifacetado de um país que o fotógrafo visita anualmente - as fotografias selecionadas são as captadas em suas últimas oito viagens - mas, Kossoy tenta fugir das imagens fáceis e ir atrás de novos olhares para expressar possíveis Espanhas (título da mostra) ou o que seria o "gosto espanhol". Serviço Leonardo Kossoy. Caixa Cultural. Avenida Paulista 2083, 3321-4400. 9h/ 21h (fecha 2ª). Grátis. Até 22/3