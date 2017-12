Espaço Funarte é reaberto em São Paulo A Fundação Nacional de Artes (Funarte), vinculada ao Ministério da Cultura, reabre hoje, a partir das 18 horas, seu Espaço São Paulo em cerimônia que contará com a presença do do ministro da Cultura, Gilberto Gil, e do presidente da instituição, Celso Frateschi. O antigo galpão com 1.200 metros quadrados, localizado na Alameda Nothmann, 1.058, cedido à Funarte em 1979, teve suas salas, galerias e palco reformados. Na reabertura será inaugurada mostra com 30 artistas premiados pelos editais da Funarte, apresentações da Escola Nacional de Circo, do Trip-Teatro de Animação e do grupo de dança Rimas do Corpo e show do Projeto Pixinguinha.