Esforço para transformar vida em linguagem

O livro Lar, reúne a produção poética dos últimos 6 anos de Armando Freitas Filho, o mais modernista entre os poetas contemporâneos, conforme ele mesmo se definiu. Isso significa assimilar multirreferências, adotar a ironia e o paradoxo, a perspectiva multidisciplinar, ao mesmo tempo em que o artista realiza uma programática poética individual. Lar, usa o verso livre, só que construído calculadamente, e faz uma reflexão sobre a própria poesia - e suas variações rítmicas, harmônicas e melódicas, para remeter, não por acaso, ao Prefácio Interessantíssimo, de Pauliceia Desvairada (1922), de Mário de Andrade, o livro-chave do modernismo brasileiro. Leia poemas de Armando Freitas Filho Craque em paronomásias, tanto no exercício de séries "melopaicas" - como não lembrar o norte-americano Ezra Pound se o assunto é um poeta moderno? - quanto em metonímias especulares, Armando dá carnadura à memória no sistema metafórico do lar: "Escrevo nas costas da mãe/ conspurcada pelo amor/ nas costas dos tios empertigados/ pela indiferença e sarcasmo/ na cara dos primos exemplares/ reescrevo, corrijo, fazendo/ pressão com o lápis rombudo (...)", anota ele num poema sem título, como os demais, da seção Primeira Série. O livro é um inventário de imagens, espécie de teoria da representação sobre a experiência vivida pelo sujeito lírico. Lar, simboliza o sonho "descoberto na treva do socavão da infância" - e questiona justamente a natureza do representar: "Começar o escrever era descrever./ Descrever era desmanchar o que está escrito. / O que estava à vista, parado/ no pensamento, no jardim/ e reescrever, de outra forma/ em outra fôrma/ o novo curso e rasgo. Escrever é desespera e espera." Cada poema segue os princípios formais que seus assuntos demandam. O autor recria a sintaxe e a pontuação. Cultiva a oralidade e um formato matemático para ela no registro escrito. Isso fica claro, por exemplo, no engendramento de seu particular sistema de contagem dos dias, registrados pelos metais dos ponteiros ou em relógios pintados na casa de uma família brasileira, de um menino em jejum, que, de modo súbito, descobre os pecados e as delícias do sexo (como se lê também na seção Primeira Série), e a literatura, o cinema e as artes plásticas (em Formação, segunda parte da obra). Na terceira e última parte do livro, Numeral, os poemas ultrapassam os instrumentos que os fizeram: "Depois de tanto uso e intimidade/ repor o amor no coração do corpo./ Dentro da casa de ferramentas inúteis/ onde as portas batem, a luz queimou/ e o jardim se cresta, enferrujado e mau/ sem pedir o socorro de um pouco de água./ Sol e cerco. A defesa do dia se cumpriu/ até a noite chegar e cair, rochosa", escreve Armando em 99 - esta seção traz títulos apenas na forma de numerais. É importante sublinhar, no entanto, que não é só nela que se lê o adensamento material da poesia: o que mais sobressai no livro é a preocupação reflexiva do poeta sobre a construção de seu objeto - até chegar à tomada de consciência da morte. Em Lar, o autor, ao mesmo tempo em que tem um sistema de referência personalíssimo, não deixa de dialogar com os versos de Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Ferreira Gullar. Franz Kafka, Clarice Lispector e Andy Warhol são citados literalmente. Há passagens que evocam Fernando Pessoa, a ficção de Machado de Assis, a prosa de Guimarães Rosa, o jogo especular de Jorge Luis Borges. Parafraseando Haroldo de Campos, ao comentar a obra de Drummond no Estado, em 1962, a poesia de Armando consegue transformar em "problema semiótico" as "efemérides íntimas" neste Lar,- cujo título remete humoradamente a tantas canções populares célebres, com seus telhados de zinco. Dito de outra maneira, o poeta persegue a concretude simbólica para transformar a vida em linguagem. Mônica Rodrigues da Costa, doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, é autora de Era Tudo Sexo