Escultora polonesa Magdalena Abakanowicz morre aos 86 anos

A escultora polonesa Magdalena Abakanowicz, cuja obra está presente em mais de 70 museus de todo o planeta, morreu aos 86 anos, anunciou nesta sexta-feira o ministério da Cultura da Polônia.

"Morreu na madrugada de quinta-feira para sexta-feira", informou o ministério. Nascida em 20 de junho de 1930 em Falenty, na região de Varsóvia, Abakanowicz se formou em Belas Artes na capital polonesa.

A artista conquistou reconhecimento mundial nos anos 1960 com as "abakanes", grandes obras em três dimensões que ficavam entre a escultura e a tapeçaria, que rendeu a medalha de ouro na Bienal de São Paulo.

"Minhas obras tridimensionais tecidas traduzem minha oposição à sistematização da vida e da arte. Crescem a um ritmo livre, como as criações da natureza, e como elas são orgânicas", explicou a artista.

Na década de 1980, a artista voltou aos materiais clássicos, como pedra, bronze ou madeira, que utilizou para grandes instalações ao ar livre.

Suas obras podem ser apreciadas em museus de Varsóvia, no Centro Pompidou de Paris, no Museu Metropolitano de Nova York, no Museo Nacional Centro de Arte Rainha Sofía de Madri ou no Museu de Arte Moderna de Kyoto.