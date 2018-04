''Escritores são profetas''

Em uma praia do litoral mexicano, a cabeça decapitada do jovem advogado Josué Nadal luta contra a areia ao mesmo tempo em que tenta entender o que a levou a esse trágico fim. As lembranças de Nadal representam o ponto de partida para o escritor mexicano Carlos Fuentes voltar às origens e exercitar a escrita em uma alegoria sobre os problemas de seu país em A Vontade e a Fortuna (tradução de Carlos Nougué, 448 páginas, R$ 54), livro recentemente lançado pela Rocco. Ao recuperar a infância vivida na orfandade, Nadal lembra-se de Jericó, colega de escola com quem desenvolveu uma profunda amizade a ponto de considerá-lo irmão. Jericó, no entanto, não compartilha sua intimidade com o amigo, de quem nem sabia o sobrenome. Mesmo assim, quando aceita trabalhar com o presidente da República, Jericó carrega Nadal para as profundezas do poder, exigindo uma cumplicidade cega que vai conduzir o amigo a um trágico futuro. Publicado no ano passado, quando Fuentes completou 80 anos, o livro traz, no título, dois dos três axiomas (o outro é a necessidade) que regem a vontade política segundo Maquiavel. Com isso, o escritor desnuda relações de poder no México, país cercado de contradições (moderno e mítico, corrupto e legal) e no qual, embora com democracia consolidada, o poder presidencial é frágil e dependente de fios econômicos. Contraditório também porque tragédias, como cabeças decapitadas, inspiram histórias tragicômicas. Sobre o assunto, Fuentes conversou com o Estado por telefone, de Nova York. Por que uma história contada por uma cabeça decapitada? Na verdade, trata-se de uma nova roupagem para uma das histórias mais antigas da humanidade, que é a rivalidade entre irmãos, Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva que se tornaram inimigos. Creio que isso se tornou rotina na atual literatura mundial, ou seja, apropriar-se de uma história antiga e dar-lhe um novo formato. E, no seu caso, foi novamente uma forma original de tratar dos graves problemas vividos pelo seu país? Sim, vivo lá e sou muito influenciado pelo que me rodeia, da mesma forma que a França era determinante na obra de Balzac ou o sul dos Estados Unidos na de Faulkner. Mas, por outro lado, também é um aspecto secundário, pois não se trata apenas de reproduzir a realidade - para um escritor, é necessário usar os instrumentos de sua linguagem para conferir à trama o toque artístico, pois a literatura tem o dom de apresentar um mundo paralelo ao já existente. É importante lembrar que minhas obras em geral não são sobre o México, mas sobre os assuntos que dominam o país, o que nos faz voltar ao assunto anterior: todas as histórias já foram contadas, muda apenas o contexto. E, entre os assuntos que dominam a realidade mexicana, a violência se destaca? Com certeza. Nunca houve tanta violência no México como agora - mais de 3 mil assassinatos apenas em 2009. E quase todos, ao menos 90%, provocados pela briga entre gangues criminais. O restante divide-se entre a ação da polícia e crimes cometidos pela população. Ou seja, vivemos hoje no México uma realidade semelhante à de Chicago dos anos 1920, quando a guerra entre gângsteres provocava uma sucessão de mortes. O fundo disso tudo está no controle do tráfico de drogas. O senhor continua favorável a uma nova política do uso de drogas? Sim. Claro que não prego a liberação completa, pois o problema é global e acarretaria em consequências imprevisíveis. Mas é preciso ser feito algo gradativo. Voltando a falar de Chicago: quando Roosevelt limitou o poder das leis anti álcool, o maior problema passou a ser controlar os embriagados, pois diminuiu o poder de chefões do contrabando como Al Capone. Quando o produto deixa de ser considerado ilegal, deixa também de ser um negócio atraente e, por conseguinte, diminui seu interesse comercial. Mas a liberação tem de ser paulatina, com todos os passos muito bem pensados antes de serem dados. O que não se pode é culpar eternamente o consumidor e transferir o crime para quem realmente deve pagar: o traficante. Como escritor, o senhor não se surpreende com a realidade, que chega a superar a ficção? Esse é um problema enfrentado por nós, romancistas (risos). É preciso liberar ainda mais a imaginação, pois a concorrência com a realidade é, muitas vezes, desleal. Por outro lado, os escritores também antecipam a realidade. De fato, ao realizar nosso trabalho, que é criar ficção, acabamos nos tornando profetas. Veja o caso de A Vontade e a Fortuna: escrevi a história antes que acontecesse uma série de decapitações em Guerrero, que fica no sudeste do México, justamente a terra natal de um dos meus personagens, aquele que corta cabeças... É curioso, pois minha intenção era exorcizar alguns assuntos e acabei profetizando. É curiosa a forma com que o senhor evoca Maquiavel, Santo Agostinho, Nietzsche e até Spinoza na trama. Concentrei no personagem do padre, Filopáter, a função educadora. Creio que é o toque humanístico do romance, uma forma de mostrar que a humanidade não é composta apenas por facínoras. E, embora religioso, Filopáter sabe que não apenas o pensamento de Santo Agostinho é importante, mas também o de um homem que não acredita em Deus, como Nietzsche. E ainda uma terceira via, aquela liderada por um ser político que é Maquiavel, que amarra, digamos assim, a vontade da razão e a da fé em um desejo de liberdade. Por fim, a presença espiritual de Spinoza que, na luta entre catolicismo e protestantismo, optou pelo pensamento livre, a ponto de se isolar em um pequeno quarto, tendo apenas formigas como companhia. A partir dele, o romance faz um importante questionamento: é possível ter o pensamento livre nos dias de hoje? O desafio foi decodificar conceitos filosóficos em linguagem direta? Sim, algo que outros escritores fizeram muito bem - creio que o exemplo máximo talvez seja Thomas Mann, que conseguiu fundamentar as ideias na ação ficcional, distribuindo-as nos sentimentos, frustrações e ambições de seus personagens. Sem as ideias, a ação se transforma em um limbo. Trecho Olho sem olhar. Tenho medo de ser visto. Não sou o que se chama "agradável" de ver. Sou a cabeça cortada número mil no atual ano no México. Sou um dos cinquenta decapitados da semana, o sétimo do dia de hoje e o único durante as últimas três horas e quinze minutos. O sol nascente se reflete em meus olhos abertos. Minha cabeça parou de sangrar. Um líquido espesso corre da massa encefálica para a areia. Minhas pálpebras nunca mais se fecharão, como se meus pensamentos continuassem ensopando a terra. Aqui está minha cabeça cortada, perdida como um coco às margens do Oceano Pacífico na costa mexicana de Guerrero. Minha cabeça arrancada como a de um feto morto que tem de perdê-la para que o corpo acéfalo nasça apesar de tudo, palpite por alguns instantes e morra também, afogado em sangue, a fim de que a mãe se salve e possa chorar. Apesar dos pesares, a guilhotina primeiro testou sua eficácia cortando a cabeça não dos reis, mas dos cadáveres. Minha cabeça me foi cortada a golpes de facão. Meu pescoço é um tecido que se desfaz em farrapos. Meus olhos são dois faróis de espanto abertos até que a maré seguinte os leve e os peixes se metam na minha cabeça pelo orifício sacrifical e a matéria cinza se verta, inteira, na areia, como uma sopa derramada, perdida na terra, para sempre invisível se não for para desfrute de turistas nacionais e estrangeiros.