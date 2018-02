Escritora revela as histórias da própria família Isabel Allende narra a história recente de sua vida e a da sua família na Califórnia, em uma casa cheia de gente, onde vive situações com êxitos e dores, encontros e separações, amores e crise entre parentes. É também a história de amor entre um homem e uma mulher maduros que superaram muitos obstáculos sem perder a paixão nem o humor no seio de uma família, que, apesar dos conflitos, vive unida pelo carinho e a vontade de seguir adiante. A mesma família que descende dos personagens de A Casa dos Espíritos (1982), a qual deu fama à escritora chilena e inaugurou sua carreira literária. Uma obra a um só tempo irônica, reveladora e apaixonada sobre a Isabel Allende mulher e escritora.