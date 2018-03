Escracho apoiado

Sabia que Silvio (Ceará) é o personagem favorito do Pânico? E que o CQC no Congresso é um dos quadros mais queridos do humorístico da Band? Levantamento sobre o humor na TV feito pelo Qualibest, instituto que realiza pesquisas para o mercado publicitário, mostra que Pânico e o CQC são os programas mais queridos no gênero. Dos cerca de 2 mil entrevistados da pesquisa, 44% acham completamente aceitável essas atrações ridicularizarem políticos e artistas, ante 16% que não aceitam bem esse tipo de piada. O CQC é apontado por 58% dos participantes da pesquisa como um programa inteligente e que cobra as autoridades, enquanto a maior característica do Pânico é o escracho (56%). A pesquisa mostra ainda que o quadro mais querido do CQC é o Top 5, com 26% dos votos, seguido pelo CQC no Congresso, com 15%. Já o integrante preferido é Rafinha Bastos, com 18%. Marcelo Tas é o vice,com 14%. No Pânico, o quadro de Vesgo e Silvio é o queridinho absoluto, com 48% dos votos. Meda vem em segundo, com 8%. Já o integrante favorito é Wellington Muniz (Silvio)(19%), seguido por Vesgo (13%), e Sabrina Sato (13%).