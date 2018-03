Escolha seu palco Você pode dançar no Palco Arouche, curtir um rock no Palco República e cair na balada na Pista das Casas. Basta seguir o mapa LGO. DO AROUCHE Palco dedicado ao brega, com Wando, Reginaldo Rossi, Odair José e outros. PALCO SÃO JOÃO Shows de Marcelo Camelo, Zeca Baleiro, Novos Baianos, Maria Rita e outros. PALCO REPÚBLICA Camisa de Vênus, Velhas Virgens, CPM 22, Nação Zumbi, Ike Willis e outros. CONS. CRISPINIANO Palco de jazz, groove e choro instrumental, com Kleztory, Ricardo Hertz e outros. JARDIM DA LUZ A cia. francesa Carabosse ilumina os caminhos do parque com instalações de fogo. 20 ANOS SEM RAUL A discografia completa de Raul Seixas, por Os Panteras, Marcelo Nova, Nasi e outros. LGO. STA. EFIGÊNIA Palco dedicado a bandas independentes como Curumin e Rockers Control. TEATRO MUNICIPAL Artistas como Tom Zé, Chico César e Francis Hime executam CDs clássicos na íntegra. GALERIA OLIDO O melhor da Mostra Internacional de Cinema e atrações de dança e teatro. CINE DOM JOSÉ Maratona de cinema dedicada aos mortos vivos, com ?O Zumbi? e ?Planeta Terror?. PALCO RIO BRANCO Dedicado ao samba-rock, recebe Trio Mocotó, Os Opalas, Havana Brasil e outros. PÇA. D. JOSÉ GASPAR Projeto ?Piano na Praça? traz Duo GisBranco, Lulinha Alencar, Mário Moita e outros. 15 DE NOVEMBRO Pista com DJs famosos na noite, como Mau Mau, China, Patife e Gláucia. PALCO SÃO BENTO Ritmos como break, old school e hip hop, com Grand Master Ney e Magoo. LGO. SÃO FRANCISCO Pista de trance music, com Gui Milani, Fabiano Zorzan, Leif Hatield e outros. PISTAS DA CASAS 13 DJs residentes das melhores baladas de São Paulo fazem festa a céu aberto. CATEDRAL DA SÉ A companhia Les Souffleurs Commandos Poétiques sussurra versos inspiradores. PALCO DA DANÇA Companhias de dança consagradas, como Quasar, Cisne Negro e Ballet Stagium.