Escolha o seu modelo para usar 3G

Blackberry Bold (9000) FABRICANTE | RIM PREÇO | Sem preço sugerido pelo fabricante DETALHES | Com GPS integrado e câmara com 2 megapixels, é ideal para empresários e clientes corporativos. Tem tecnologia Push, que facilita o recebimento de e-mails. PRODUTO | 5610 XpressMusic FABRICANTE | Nokia PREÇO | R$ 999 (sugerido) DETALHES | Câmera de 3,2 megapixels com zoom de oito vezes e flash led duplo. O design é voltado para quem quer ouvir música. Vem também com câmara secundária para efetuar videochamadas. PRODUTO | Treo Pro FABRICANTE | Palm PREÇO | Ainda não disponível DETALHES | Prometido para dezembro, é o próximo lançamento da Palm para o Brasil, compatível com 3G . Mais leve do que a maioria dos celulares corporativos (130 gramas), vem com tela touchscreen e câmera de 2.0 megapixels. PRODUTO | W760 FABRICANTE | SonyEricsson PREÇO | R$ 1.099 (sugerido) DETALHES | Ideal para quem quer ouvir música e tirar fotos, mas não precisa de recursos sofisticados, o W760 vem com câmera de 3.2 megapixels e GPS otimizado para celulares. Tem memória de 40 MB. PRODUTO | Omnia FABRICANTE | Samsung PREÇO | R$ 1.799 (sugerido) DETALHES | O Omnia é um dos principais concorrentes do iPhone. Tem tela sensível ao toque, vem com câmera com resolução 5 megapixels, GPS, memória interna de 8 gigabytes e permite editar vídeos. PRODUTO | J165 FABRICANTE | Samsung PREÇO | R$ 599 (sugerido) DETALHES | É um dos aparelhos mais em conta no mercado. Possui uma câmera fotográfica com 1.3 megapixel, conectividade Bluetooth e memória interna de 8 Mb. Pesa apenas 77g e viva-voz, além de ter rádio FM e viva-voz. PRODUTO | Touch Dual FABRICANTE | HTC PREÇO | R$ 1.199 (sugerido) DETALHES | É um dos modelos mais elegantes. Com tela de 2,6 polegadas, câmera de 2.0 megapixels e processador Qualcomm MSM7200 de 400 Mhz, pesa apenas 120 gramas. PRODUTO | Motozine Z10 FABRICANTE | Motorola PREÇO | R$ 1.200 (sugerido) DETALHES | Com captura de vídeo de alta qualidade, edição de clipes e tela cristalina de 2,2 polegadas, esse aparelho é ideal para quem gosta de cinema e de ver vídeos no YouTube. Conta também uma câmera de 3,2 megapixels.