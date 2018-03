Escolha o local para a contagem regressiva Na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos (Avenida das Nações Unidas, 4.777, tel. 3024-3599), onde todos os fãs supracitados pretendem se encontrar para a ''''virada'''', uma programação extensa está agendada. Hoje, às 15h30, 17h30 e 19h30, os loucos por Potter têm a chance de participar de uma aula de poções com o temido professor Snape, de Hogwarts. Cada aula terá duração de dez minutos. Na ocasião, também haverá concurso de ''''cosplay'''' para eleger a melhor atuação e figurino inspirados nos personagens da série - podem participar adultos e crianças e vão levar o tão cobiçado livro, além de um vale de R$ 100 da Livraria Cultura. Os vencedores serão anunciados logo após a apresentação do coral Harry Potter, que cantará duas músicas-tema da série de livros. Às 20 horas de hoje será revelado o que tem dentro de um ''''misterioso'''' amuleto, exibido na loja desde o último sábado: um exemplar de Harry Potter and the Deathly Hallows (Harry Potter e as Relíquias da Morte), o sétimo e último livro da saga do jovem bruxo. Já na Livraria Saraiva do MorumbiShopping (Av. Roque Petroni Jr., 1.089, tel. 5181-7574), a partir das 16 horas de hoje, haverá Torneio de Wii do game Harry Potter, Quiz Sabe Tudo, coquetel com direito a feijões mágicos, sapos de chocolate, caldeirão esfumaçante e muita cerveja amanteigada, a bebida preferida de Harry Potter e seu amigo Rony Weasley. Durante todo o evento será exibida uma edição com as melhores cenas dos filmes do bruxo e sua turma.