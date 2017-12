Escolha a sua

AUGUSTA, PAULISTA E JARDINS Bristol Playarte Av. Paulista, 2.064, 3289-0509. R$ 13 a R$ 19. www.playarte.com.br Cine Bombril Av. Paulista, 2.073, 3285- 3696. R$ 11 a R$ 17. Poltronas numeradas. www.cinebombril.com.br Cinesesc R. Augusta, 2.075, Jd. Paulista, 3087-0500. R$ 8 a R$ 12. www.sescsp.org.br Espaço Unibanco R. Augusta, 1.470 e 1.475, Cerq. César, 3288-6780. R$ 12 a R$ 16. Gemini Av. Paulista, 807. 3289- 3566. R$ 10 a R$ 14. HSBC Belas Artes R. da Consolação, 2.423, Cerq. César, 3258-4092. R$ 8 a R$ 16. www.hsbc.com.br/hs/quem_somos/cultural/hsbc_belas_artes Reserva Cultural Av. Paulista, 900, 3287- 3529. R$ 12 a R$ 16. www.reservacultural.com.br BAIRROS Cine Arte Lilian Lemmertz R. Clélia, 33, Pompéia, 3873-9817. R$ 6 a R$ 14. www.espaco2deartes.com.br !!IG Cine R. Fradique Coutinho, 361, Pinheiros. 5096-0585 R$ 12 a R$ 16. Itaim Paulista Av. Marechal Tito, 7.579, Itaim Paulista, 6571-7649. R$ 4 a R$ 8. www.multimovie.com.br Kinoplex Itaim R. Joaquim Floriano, 466, Itaim Bibi, 3131-2004. R$ 16 a R$ 20. Poltronas numeradas. www.kinoplex.com.br Cine UOL Lumière R. Joaquim Floriano, 339, Itaim Bibi, 3071-4418. R$ 13 a R$ 18. www.playarte.com.br Santana R. Voluntários da Pátria, 2.192, Santana, 2979-5645. R$ 6 a R$ 8. www.playarte.com.br SHOPPINGS Anália Franco - UCI R. Regente Feijó, 1.739, Tatuapé, 2164-7790. R$ 11 a R$ 17. www.ucicinemas.com.br Boavista Moviecom R. Borba Gato, 59, S. Amaro, 5547-6060. R$ 8 a R$ 12. www.moviecom.com.br Butantã Playarte Av. Prof. Francisco Morato, 2.718, Butantã. 3721-8882. R$ 7 a R$ 12. www.playarte.com.br Campo Limpo Estr. de Campo Limpo, 459, V. Prel, 2144-3559. R$ 9 a R$ 12. www.cinearaujo.com.br Center Norte Cinemark Trav. Casalbuono, 127, V. Guilherme, 6222-2395. R$ 12 a R$ 16. www.cinemark.com.br Center Norte Haway Trav. Casalbuono, 127, V. Guilherme, 6222-2117. R$ 10 a R$ 14. Centerplex Lapa R. Catão, 72, Lapa, 3675- 4681. R$ 8 a R$ 12. www.centerplex.com.br Central Plaza - Cinemark Av. Dr. Francisco Mesquita, 1.000, Ipiranga, 6914-1202. R$ 11 a R$ 15. www.cinemark.com.br Complexo Aricanduva Cinemark Av. Aricanduva, 5.555, Aricanduva, 3444-2564. R$ 10 a R$ 14. www.cinemark.com.br Continental Av. Leão Machado, 100, Pq. Continental, 3765- 3774. R$ 6 a R$ 12. www.rbmcinemas.com.br Eldorado Cinemark Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 2197-7470. R$ 12 a R$ 20. www.cinemark.com.br Frei Caneca Shopping Unibanco Arteplex R. Frei Caneca, 569, Cerq. Cesar, 3472- 2365. R$ 13 a R$ 18. www. unibancoarteplex.com.br Iguatemi Cinemark Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Pinheiros, 3815-8713. R$ 16 a R$ 21. Poltronas numeradas. www.cinemark.com.br Iguatemi Playarte Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Pinheiros, 3812-2330. R$ 16 a R$ 21. Poltronas numeradas. www.playarte.com.br Interlagos Cinemark Av. Interlagos, 2.255, V. Inglesa. 5565-2570. R$ 9 a R$ 13. www.cinemark.com.br Jardim Sul UCI Av. Giovanni Gronchi, 5.830, Morumbi, 2164-7711. R$ 13 a R$ 19. www.ucicinemas.com.br Lar Center Haway Av. Otto Baumgart, 500, V. Guilherme, 6222-2806. R$ 10 a R$ 14. Market Place Cinemark R. Dr. Chucri Zaidan, 920, Brooklin, 3048-7405. R$ 12 a R$ 18. Poltronas numeradas. www.cinemark.com.br Market Place Playarte Av. das Nações Unidas, 13.947, Brooklin, 5543-9896. R$ 12 a R$ 18. Poltronas numeradas. www.playarte.com.br Metrô Santa Cruz Cinemark R. Domingos de Morais, 2.564, V. Mariana, 3471- 8070. R$ 12 a R$ 17. www.cinemark.com.br Metrô Boulevard Tatuapé Cinemark R. Gonçalves Crespo s/nº, Tatuapé, 2295-4006. R$ 8 a R$ 14. www.cinemark.com.br Metrô Itaquera Cine Box Av. José Pinheiro Borges, s/nº, Itaquera. R$ 8 a R$ 13. www.boxcinemas.com.br Metrô Tatuapé Cinemark Av. Radial Leste, s/nº, Tatuapé, 6192-9237. R$ 8 a R$ 14. www.cinemark.com.br Morumbi Cine TAM Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Brooklin, 5189-4656. R$ 14 a R$ 18. www.cinetam.com.br Pátio Higienópolis Cinemark Av. Higienópolis, 646, Higienópolis, 3823-2875. R$ 14 a R$ 18. www.cinemark.com.br Paulista Playarte R. 13 de Maio, 1.974, Paraíso, 3285-4461. R$ 12 a R$ 17. www.playarte.com.br Penha Moviecom R. Dr. João Ribeiro, 304, Penha, 6191-6300. R$ 8 a R$ 12. www.moviecom.com.br Plaza Sul Playarte Av. Prof. Abraão de Moraes, s/nº, Jd. da Saúde, 5073- 8642. R$ 10 a R$ 15. www.playarte.com.br Raposo Haway Rod. Raposo Tavares, Km 14,5, Jd. Boa Vista, 3735-2150. R$ 8 a R$ 13. Shopping D Cinemark Av. Cruzeiro do Sul, 1.100, Ponte Pequena, 3326-9171. R$ 11 a R$ 15. www.cinemark.com.br SP Market Cinemark Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba, 5686- 2595. R$ 9 a R$ 15. www.cinemark.com.br Villa-Lobos Cinemark Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto da Lapa, 3024- 3851. R$ 13 a R$ 17. www.cinemark.com.br West Plaza - Playarte Av. Francisco Matarazzo, s/nº, Barra Funda, 3672-8271. R$ 12 a R$ 17. www.playarte.com.br Tempo perdido Filme e sessão escolhida? Não se apresse. Antes, você vai assistir à vinheta institucional, com os avisos de segurança, os trailers (que a gente até gosta) e ainda aturar a longa seqüência de anúncios publicitários. Tudo isso pode "atrasar" a sessão em quase 15 minutos. Foi o que o Guia constatou durante a medição do tempo das ?preliminares? até o filme realmente começar. "Não existe regulamento para a questão da publicidade", explica Luiz Gonzaga de Luca, vice-presidente da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec). O que há, conta ele, é um consenso "de que o tempo de publicidade seja de, no máximo, 5 minutos". Já que é assim, só resta aproveitar o tempo antes de o filme começar. Confira nossas sugestões. UNIBANCO ARTEPLEX 14?03?? Sessão: ?Onde os Fracos Não Têm Vez? (sáb., 16h). Só mesmo os mais fortes para resistir e não consultar na AM do MP3 player quanto está o jogo do time do coração. JARDIM SUL UCI 14?17?? Sessão: ?Eu Sou a Lenda? (Sáb., 18h). Vice-campeão do ranking, oferece tempo de sobra para você criar um roteiro surrealista, ao estilo David Lynch, a partir dos espectadores mais bizarros. KINOPLEX ITAIM 10´13?? Sessão: ?Cloverfield? (sáb., 17h10). Está com mais dois amigos? Se abasteça na bonbonnière e jogue emocionantes partidas de palitinho antes de o filme começar. Dá até para fazer a melhor de três para ver quem é o grande campeão. MULTIPLEX BRISTOL 7?02?? Sessão: ?O Signo da Cidade? (sáb., 15h05). Sem publicidade, foi a sala mais pontual entre as visitadas. Se está com um(a) pretendente, seja rápido. CINEMARK PÁTIO HIGIENÓPOLIS 14?50?? Sessão: ?Meu Nome Não é Johnny? (sáb., 13h40). Na sala campeã de atraso do nosso ranking é possível até discutir a relação - e pelo torpedo no celular! Se o romance for por água abaixo, aproveite para avaliar os recursos humanos da sala (e engatar uma paquera).