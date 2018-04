Escola do Masp recebe inscrições A Escola do Masp recebe inscrições para o 4º bimestre dos cursos de História da Arte até 24 de setembro. O módulo tem duração de dois meses. As matrículas podem ser feitas das 14 às 19 horas, no Masp, na Avenida Paulista, 1.578. Interessados devem levar uma cópia do R.G e uma foto 3X4. Mais informações pelo tel. 3253-9663.