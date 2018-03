Escola do Masp oferece três novos cursos Até o dia 15 estão abertas as inscrições para o programa de novos cursos da Escola do Masp, referentes ao bimestre de agosto e setembro. Às segundas-feiras, ocorrerá o módulo Arte Chinesa, ministrado por Maria Fernanda Lochschmidt. Já as quartas-feiras acontecerão os módulos Anatomia no Renascimento, com Eduardo Kickhofel, e Estética, orientado pelo professor Denis Molino. A Escola do Masp ainda oferece seus cursos básicos de História Geral da Arte, que também estão com inscrições abertas. O programa geral está disponível em http://masp.art.br/escoladomasp. Mais informações ainda pelo telefone 3253-9663.