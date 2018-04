Eschenbach volta com seus gênios

Referindo-se aos músicos da Orchestre de Paris, sob sua direção artística até a temporada de 2010, o maestro polonês Christoph Eschenbach disse certa vez preferir lidar com músicos individualistas, mas competentes, a trabalhar com ''''insignificantes massas cinzentas''''. Isso explica a razão de Eschenbach investir em jovens talentos, mesmo correndo o risco de topar com a arrogância e o voluntarismo que em geral acompanham gênios precoces. Não é o caso, ele garante, do violinista alemão Erik Schumann, de 24 anos, o novo prodígio das salas de concerto, que será o solista dos concertos de Tchaikovski e Max Bruch na turnê brasileira da Schleswig-Holstein Musik Festival Orchester. A temporada começa hoje com um concerto no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e prossegue com mais três apresentações em São Paulo (domingo, no Parque do Ibirapuera, e segunda e terça-feira, na Sala São Paulo). A orquestra, fundada há 20 anos, agrega a cada ano jovens selecionados numa rigorosa audição. Este ano, segundo Eschenbach, que concedeu entrevista por telefone ao Estado, 26 países estão representados. São jovens entre 17 e 24 anos ''''do mais alto nível'''', garante o maestro, músico culto e exigente que descobriu Erik Schumann e o prodígio Lang Lang, primeiro pianista chinês a tocar com a Filarmônica de Berlim. Eschenbach justifica sua inclinação pelos jovens músicos dizendo que eles são mais inspiradores. ''''Têm o frescor da juventude sem os vícios dos músicos maduros'''', resume. ''''Além disso, ainda não enfrentam a rotina de um músico profissional e, portanto, escapam mais facilmente dos clichês.'''' Eschenbach cita o exemplo da relação do jovem violinista Erik Schumann com uma das mais populares peças do repertório romântico, o Concerto para Violino e Orquestra nº 1, em Sol Menor, de Max Bruch. Para fugir dos clichês, um intérprete de Bruch deve atentar para o tributo que o compositor alemão paga a Mendelssohn, mas considerar sobretudo seu talento visionário para conjugar tradição e fantasia. Só a técnica, diz o maestro, não resolve. Assim, adotou Schumann como pupilo para transmitir sua bagagem cultural humanista. Nada mal ter um mestre que gosta dos poemas de Paul Celan, da prosa de Manzoni, das telas de Cy Twombly e não tem medo de experimentar. Tanto que aceitou em 2005 reger a tetralogia de Wagner, O Anel dos Nibelungos, com direção do americano Robert Wilson, montagem considerada pelos críticos tão ousada como a da dupla Patrice Chéreau/Pierre Boulez há 30 anos, leitura pós-industrial do ciclo operístico Wagner que o maestro Eschenbach diz adorar. ''''Claro que a interpretação da tetralogia por Bob Wilson, mais abstrata e minimalista, é bem diferente da visão que Chéreau tem de Wagner'''', observa o maestro. Wilson, conclui Eschenbach, não parece sintonizado com o conceito wagneriano da Gesamtkunstwerke (obra de arte total). Ele é econômico no décor e mais ainda na estilizada interpretação. Eschenbach gosta disso. Diz que também sua aproximação com a China passa por essa noção de limpeza formal . Quando se pergunta a origem dessa afinidade, o maestro - único regente a ter um site na internet com informações em chinês - responde: ''''O entendimento que um músico chinês tem do repertório erudito ocidental conserva pouco em comum com a leitura que fazemos dos nossos clássicos, o que provoca uma interpretação renovada dessas obras.'''' Citando mais uma vez o pianista Lang Lang como alguém que colocou roupa nova nos concertos de Beethoven, arrisca um palpite sobre a profusão de novos talentos do piano vindos da China: ''''Eles aprenderam com professores russos, que são bastante rigorosos, e estão habituados a uma leitura limpa, transparente.'''' Eschenbach diz que essa ''''experiência marcante'''' dos intérpretes chineses com seus mestres russos revela um lado positivo da globalização. Ensinar um jovem a respeitar Johann Strauss tanto como Dvorák ou Brahms é essencial, argumenta, ao explicar a inclusão das valsas e polcas do primeiro compositor ao lado de ambiciosas sinfonias dos dois últimos no programa dos concertos em São Paulo. ''''Claro, pensamos também que num concerto ao ar livre, como o do Ibirapuera, no domingo, as obras de Strauss e Tchaikovski seriam mais apreciadas pelas crianças que vão com os pais ao parque.'''' Do palco do Auditório Ibirapuera, aberto para o parque, a orquestra do Festival de Música de Schleswig-Holstein vai levar a esse público no domingo, além de peças populares como as valsas de Strauss, o Concerto para Violino e Orquestra, em Ré Maior, Opus 35, de Tchaikovski, e a Dança Húngara nº 5, de Brahms. O concerto de Tchaikovski será reprisado no espetáculo de segunda-feira, ao lado da nona sinfonia de Dvorák. Na terça, o programa é constituído por peças de Kodály (Danças de Galanta), Max Bruch (primeiro concerto para violino) e Brahms (primeira sinfonia). Pena que o solista dos concertos de violino, Erik Schumann, não vá tocar contemporâneos. Ele é bom também em Lutoslawski, Stockhausen e Piazzolla. Um gênio eclético, enfim.