Escada de Nazaré cai fora de reprise De olho na reprise de Senhora do Destino, Aguinaldo Silva torce para que a Globo mantenha todas as cenas em que Nazaré (Renata Sorrah) empurra suas vítimas escada abaixo. A primeira delas, quinta-feira passada, com Tarcísio Meira já foi cortada, para atender ao compromisso da Globo com a classificação indicativa do horário. "Confio no bom senso dos editores, mas se dependesse de mim, que sou o autor da novela, nada seria cortado", disse Aguinaldo ao Estado. O autor falou que torce pelo sucesso da reprise, mas que não conta com isso, pois sabe o quanto o público de folhetins é volúvel. K.J.