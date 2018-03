Equações, gráficos e estatísticas DATA ESTELAR Júpiter recebe o trígono de Marte e a oposição do Sol; Lua atinge a fase quarto minguante em Touro. Enquanto isso, aqui na Terra, os personagens que identificam a si mesmos como detentores do poder se debruçam sobre gráficos, equações e estatísticas para montar estratégias que os perpetuem nos cargos que ocupam, já que estão convencidos de que as repúblicas não são feitas de leis, mas de personagens. Cada uma destas figuras reproduz a Torre de Babel que já não deu certo da primeira vez que foi erguida e que não teria razão de acertar agora. Porém, a tolice domina a suposta inteligência. Em todas as equações, gráficos e estatísticas falta considerar um fator misterioso que regula a manifestação e que, no âmbito do poder institucional, faz girar a roda da fortuna, de um dia para outro elevando alguns e derrubando outros. Áries >>21-03 a 20-04 Nada haveria para ser celebrado não fosse a organização minuciosa que estrutura a ordem das coisas. Tal organização é chata, ninguém a celebra, mas sem ela nada bom aconteceria. Honre a organização, ela é fundamental. Touro >>21-04 a 20-05 Dessa vez, a vitória não será medida em termos de vencer os adversários ou os inimigos, mas pela capacidade de se chegar à situação onde a maior quantidade possível de envolvidos conquiste benefícios e os melhores resultados. Gêmeos >>21-05 a 20-06 As melhores virtudes de seu coração não são virgens à espera dos príncipes encantados que as libertem. Você é a alma que decide quando colocar em prática essas melhores virtudes, você é a alma que decide quando libertá-las. Câncer >>21-06 a 21-07 Veja na tensão que paira no ar e que se arraiga no fundo da alma o convite para você solucionar os problemas brandindo a maior criatividade possível. Nenhuma solução ortodoxa daria tão certo quanto a que for inovadora. Leão>> 22-07 a 22-08 Nada mais desconhecido e imprevisível do que o estabelecimento de verdadeiros laços de confiança num relacionamento. Isto é o que você tem pela frente, atrever-se a confiar antes de tudo para só depois ver o que acontece. Virgem >>23-08 a 22-09 Quaisquer razões que tenham provocado desentendimentos e distanciamentos precisarão ser questionadas até provar-se que não haveria nenhuma outra forma melhor de lidar com a situação. Sem isso, a perda será inevitável. Libra >>23-09 a 22-10 Só quando as pessoas começarem a perceber que o verdadeiro sucesso é o que se compartilha com a maior quantidade possível de gente algo realmente novo começará a acontecer entre o céu e a terra, na nossa civilização. Escorpião >>23-10 a 21-11 Abençoe o passado para deixá-lo definitivamente onde deve estar, na memória, de um jeito que não atrapalhe as necessárias inovações que a sua alma precisa colocar em prática. O futuro é de fato desconhecido, mas é a saída. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Chega um momento em que se perdem de vista as regras de etiqueta, porque os interesses em andamento são tão delicados que as pessoas perdem a pose e começam a tomar atitudes nada elegantes. Assim são as coisas. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Pensar na segurança pessoal é pensar pequeno. Este é um momento que requer ousadia e o mais corajoso espírito de aventura, pois seria impossível avançar e prosperar mantendo-se dentro das estritas margens da segurança. Aquário >>21-01 a 19-02 Neste momento, é preferível errar por se atrever a tomar uma atitude do que errar por permanecer sem fazer absolutamente nada. A experiência servirá, pelo menos, para aprimorar o desempenho e fazer os ajustes necessários. Peixes >>20-02 a 20-03 Existe somente uma fórmula para realizar os sonhos, que consiste em despertar e cair na real. Quando a alma fica tempo demais sonhando, ela se esquece de que assim se decepcionará inevitavelmente, por falta de realização.