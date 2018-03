Enzensberger começa série de encontros O poeta e romancista alemão Hans Magnus Enzensberger, que tem vários de seus livros traduzidos no Brasil, começa hoje, às 19h30, no Instituto Goethe (Rua Lisboa, 974), uma série de três encontros com intelectuais brasileiros. O encontro inaugural, com o jornalista e deputado federal Fernando Gabeira, será dedicado à discussão da atual situação política mundial. Na segunda-feira, no mesmo horário e local, Enzensberger lança seu livro Hammerstein ou A Obstinação, sobre um general alemão que resistiu a Hitler. Finalmente na terça, às 19h30, também no Instituto Goethe, ele discute poesia com o poeta Antonio Cícero.